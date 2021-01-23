Александр Логинов — о штрафном круге в эстафете: надеюсь, меня простят за прокол

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце.
Логинов отлично отстрелял на «лёжке», но после «стойки» зашёл на один штрафной круг. Эстафету Эдуарду Латыпову Александр передал третьим с отставанием на 8,2 секунды. В итоге Россия завоевала бронзу.
«Чувствовал, что сегодня не мой ход, немного не мои ноги, поэтому не справился со стрельбой стоя. Есть такой момент — приходишь и понимаешь, что с трудом стоишь, не говоря уже о стрельбе. Конечно, мне жаль. Пытался максимально отработать, чтобы помочь команде.
Надеюсь, меня простят за прокол. На этом уровне это в любом случае непозволительная ошибка. Но я старался максимально близко передать для Эдуарда, чтобы он мог уже в борьбе работать.
Хорошее время на трассе? Надеюсь, идёт приход моего лучшего состояния", — сказал Логинов в эфире Матч ТВ.
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