Дмитрий Губерниев: не ждём ошибок от других, боремся на равных — это самое главное

Комментатор биатлона Дмитрий Губерниев отреагировал на выступление россиян в женском масс-старте и мужской эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце. Светлана Миронова стала шестой, мужская сборная России завоевала бронзу.
«Ни на йоту не сомневался, что к чемпионату мира Россия подойдёт во всеоружии. Видим команду, которая растёт на глазах. В каждой гонке боремся за медаль, это касается как женщин, так и мужчин. Да, у Мироновой сегодня не получилось, но, в любом случае, очевидно поступательное движение.
Те, кто не верил в тренерский штаб, начинают переобуваться. И Шашилов, и Каминский твёрдо знают своё дело. Мы не ждём ошибок от других, боремся на равных — это главное. Мы пойдём дальше, уже завтра будем сражаться в женской эстафете и мужском масс-старте. Убеждён, на ЧМ мы выиграем две награды, одна из которых будет золотой», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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