Черезов: Латыпов – тот человек, который может на последних километрах выцарапывать позиции

Трёхкратный чемпион мира Иван Черезов прокомментировал выступление россиян в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце. Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов стали бронзовыми призёрами.

«Эстафета была классной. Хотя складывались ожидания на более высокий результат. Но приехали третьими. В целом — молодцы. Очень рад, давно не видели нашу команду на первых строчках в промежуточных протоколах.

С максимальной степенью вероятности, этот же эстафетный состав увидим на чемпионате мира — по расстановке всё очень грамотно. Считаю, Антон Бабиков и Матвей Елисеев шикарно отработали свои этапы. Очень взросло, грамотно, тактически работали. Матвей Елисеев ушел в гонку, намеренно пропуская соперников вперёд, и чётко отрабатывал рубежи. Антон Бабиков в интервью сказал, что не очень хорошо себя чувствовал, даже были мысли сняться, но он, понимая своё состояние, грамотно, шикарно отработал рубежи. Можно быть слабее функционально, но чётко работать в эстафетах на рубежах без дополнительных патронов, и это залог борьбы за лидирующие позиции.

Начинам видеть, что Эдуард Латыпов на последних километрах может биться на пределе, выцарапывать позиции. Это он доказывает уже не в первой гонке. Думаю, он закрепит за собой четвёртый этап. Логинову сегодня немного не хватило концентрации. Но в целом видно, что функциональное состояние у него прекрасное», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.