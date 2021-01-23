Латыпов снова выдал шикарный финиш! «Дожал» немца и добыл первую медаль за два сезона

Серия деревянных медалей

Нет нужды в очередной раз говорить, что эстафеты для России – это гонки особенные. Почему-то российские биатлонисты почти всегда показывают себя с лучшей стороны, когда несут ответственность не только за свой результат, но и за выступление всей четвёрки.

Сказать, что мужская команда в эстафетах истосковалась по медали – не сказать ничего. Ведь на протяжении семи гонок подряд (это весь прошлый сезон и уже половину текущего) наши биатлонисты финишировали четвёртыми. Иногда были шансы бороться за медали до финиша, иногда – нет. Но деревянные медали порядком надоели и поклонникам российского биатлона, и тренерам, и, конечно, самим спортсменам. Хотелось первой медали за два сезона!

Настоящий герой. Логинов с падением и сломанной палкой добыл для России золото! Первая личная медаль наших биатлонистов в текущем сезоне. Дождались!

В Антхольце у сборной России обычно получается многое. Женские гонки и триумф Логинова это в очередной раз доказали. Но абсолютного спокойствия и уверенности перед стартом не было. Да, Логинов хорош, но Латыпов в индивидуальной гонке не блеснул, а Бабиков и Елисеев вообще не принимали участия. То ли отдыхали, то ли копили последние силы для командного старта.

Бабиков почти безупречен

Почти весь первый круг всех соперников за собой тащил норвежец Струла Легрейд. Но оторваться ему не удалось, да и на стрельбище он не блистал – два лишних выстрела. Без промахов из лидеров отстреляли только Эрик Лессер да Антон Бабиков – вдвоём они оторвались от всех остальных примерно на десять секунд. Но по большому счёту из общей группы вывалилась только сборная Швеции: Фемлингу не хватило дополнительных патронов, и он отстал почти на минуту.

Бабиков и Лессер весь второй круг удерживали лидерство, да и после стрельбы остались на первых местах. Но при этом Антон все пять мишеней закрыл сходу, а Эрик использовал один лишний патрон. Дальше в семи секундах Легрейд, за ним – Мухин из Казахстана и француз Гигонна.



Россиянин на выходе с рубежа выигрывал у соперников порядка семи секунд, но пропустил вперёд и немца, и норвежца. Учитывая текущее состояние Антона, пожалуй, этап можно считать почти безупречным. Швед Фемлинг уже с тремя штрафными кругами о таком мог только мечтать.

Елисеев – первый

Матвей Елисеев до первой стрельбы потерял одну позицию – пропустил Кентена Фийона Майе, но по-прежнему держался рядом с лидерами. Куда важнее было точно отстрелять, и Матвей с этой задачей справился. Россия – первая, Германия – совсем рядом. Дальше – Норвегия, Украина, Франция, Италия и держащийся за лидеров Казахстан. Остальные отстали почти на полминуты.

«Хотел бы, чтобы отец это видел». Почему Логинов заплакал после победы на Кубке мира Лидер сборной России не смог сдержать эмоции, получив золотую медаль. Очень трогательный момент.

Россиянин уверенно держался в первой пятёрке, а перед стрельбищем даже вышел на первое место. Отработал почти идеально – с одним дополнительным патроном. Неплохо, особенно учитывая стрельбу конкурентов. Ведь только итальянец Джакомель стрелял чисто – он и вышел на первое место. Елисеев – следом. За ним – немец Рес и француз Фийон Майе. А норвежец Йоханнес Дале отстал, зайдя на штрафной круг. Но отставание Норвегии было не критическим.

Логинова подкосила «стойка»

Матвей на третьем круге не разочаровал – съел Джакомеля и передал Логинову эстафету с отрывом в 13 секунд. Александр на старте отработал очень мощно и к огневому рубежу увеличил своё преимущество до 17 секунд, так что стрелять мог спокойно: пять выстрелов – пять попаданий. Француз Детьё и немец Пайффер тоже были безупречны – их отставание не увеличилось. В 25 секундах от Логинова был Бормолини из Италии. В 35 – Тищенко из Украины и Бё-старший из Норвегии. Вот и вся группа претендентов на медали. Все остальные отставали уже сильно.

Не всем иностранцам понравилась победа Логинова. Но о допинге почти никто не вспоминал Хейта в адрес россиянина стало меньше. Хотя на чемпионате мира всё может быть по-другому.

Логинов на втором круге ускорился, отбил у преследователей ещё десять секунд. Но на «стойке» всё растерял: без проблем закрыл три первые мишени, а на следующих двух настрелял на штрафной круг. Отрыв позволил ему не потерять лидеров из виду: Франция, Германия и Италия были в семи секундах впереди. А позади в 15 секундах – Норвегия. Борьба продолжалась!

Шикарный финиш Латыпова!

Итальянец перед последней передачей эстафеты совсем устал, поэтому четвёрку сформировали Германия, Франция, Россия и Норвегия. Если пофамильно: Долль, Жаклен, Латыпов и невероятно быстрый Йоханнес Бё, который буквально испарил десять секунд своего отставания.



На стрельбище все четверо пришли одновременно – в одной секунде. А ушли парами: чисто стрелявшие Бё и Латыпов на первом-втором местах, а Жаклен и Долль делили виртуальную бронзу.

Эдуарду было сложно: он не просто отпустил Бё, но и пропустил вперёд Жаклена. Правда, Доллю было ещё сложнее – он совсем отстал и мог рассчитывать только на ошибки конкурентов на стрельбе. И, увы, россиянин немцу эти ошибки подарил – стрелял из восьми. Бё и Жаклен бились за золото, а в 40 секундах от них Латыпов и Долль должны были решить судьбу бронзы.

Схватка за золото разрешилась неожиданно: Жаклен на финишных виражах как-то очень легко опередил Бё и принёс Франции золото. Норвегия осталась с серебряной наградой.

Но для российских болельщиков куда важнее была борьба за бронзу. Латыпов по ходу третьего круга пытался атаковать немца, но Долль всё не пропускал. И лишь за 200 метров до финиша Эдуард сумел «дожать» соперника. Причём ускорился так мощно, что на прямой немец уже и не боролся. Снова Латыпов выдал шикарный финиш! Почти такой же эффектный, как в смешанной эстафете.

Кажется, уже понятно, кто будет бежать на четвёртом этапе на чемпионате мира. И там Россия будет бороться за медаль, поскольку наконец-то взобралась на подиум. Впервые за два сезона!