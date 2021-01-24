«Внутри у меня пока только одышка». Кайшева поделилась эмоциями после победы в эстафете

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала выступление в победной эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).
«Внутри у меня пока только одышка. Не могу отдышаться из-за маски, очень тяжело.
Зачем подошла к немке после финиша? Не заметила, сколько она взяла дополнительных патронов, поэтому спросила у неё, чтобы понять, как ситуация складывалась.
Видела, что она немного задерживается. Однако не знаю, как это происходит, но у меня не было никакого волнения. Не понимаю, как так. Не была уверена, что закрою мишени дополнительными патронами. Сложно быть в чём-то уверенным.
План на этап был. Говорят, на всех прошлых гонках я шла с запасом первые круги. Но, конечно, старалась не с таким большим запасом идти, чтобы не отстать от Пройс. Но на последнем круге, наверное, сделала 110% того, что могла.
Всё-таки акклиматизация, очень тяжело дышать, когда даже просто стоишь или сидишь. Так что пока всё равно сложно. Думаю, все мы можем ещё добавить к чемпионату мира.
Сложилась ли четвёрка? Думаю, нужно оценивать в момент гонки. У кого-то может меняться состояние. Но на данный момент это оптимальный состав эстафеты», — сказала Кайшева в эфире Матч ТВ.
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