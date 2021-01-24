Светлана Миронова: это заявочка на золотую эстафетную четвёрку. Мы будем стараться
Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала победу в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). В состав российской команды вошли Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Миронова и Ульяна Кайшева. Второе место заняла сборная Германии, третий результат продемонстрировали французские биатлонистки.
«Когда бежишь по трассе, слышишь поддержку. Но ты не разбираешь, кто конкретно тебе кричит и что говорят. В гонке ты сконцентрирован.
Сформировалась ли золотая эстафетная четвёрка? Думаю, это заявочка. Дальше уже видно будет. Мы будем стараться», — сказала Миронова в эфире Матч ТВ.
Российские биатлонистки избежали штрафных кругов и завершили гонку за 1 час 7 минут и 32 секунды.
Светлана Миронова: просто выдохнула, что это была заключительная гонка в Антхольце
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