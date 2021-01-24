Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Светлана Миронова: просто выдохнула, что это была заключительная гонка в Антхольце

Светлана Миронова: просто выдохнула, что это была заключительная гонка в Антхольце
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Светлана Миронова поделилась впечатлениями от эстафетной гонки в Антхольце. Российская команда в составе Евгении Павловой, Татьяны Акимовой, Мироновой и Ульяны Кайшевой выиграла эстафету. Второе место заняла сборная Германии, а третье — команда Франции.

«Без акклиматизации чувствую себя на высоте очень тяжело. У меня просто такой организм, и я ничего не могу с этим сделать, поэтому мне здесь гораздо тяжелее. Когда финишировала, то просто выдохнула, что это была заключительная гонка в Антхольце. Хотя этап был прекрасный, с большим удовольствием выступала здесь», — сказала Миронова после гонки в эфире Матч ТВ.

Российские биатлонистки избежали штрафных кругов и завершили гонку за 1 час 7 минут и 32 секунды.

Российские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021