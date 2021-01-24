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Хованцев: Акимова подтвердила свой статус. Она эстафетный боец и нужна на чемпионате мира

Хованцев: Акимова подтвердила свой статус. Она эстафетный боец и нужна на чемпионате мира
Биатлон / Кубок мира 0

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал победу женской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Всё сложилось очень хорошо. Девочки — молодцы. Прежде всего справились со стрельбой лучше других команд. Главное, чтобы всё это сохранилось до чемпионата мира. Акимова подтвердила свой статус, она эстафетный боец. То, что на чемпионате мира она нужна, было видно и по нашим соревнованиям, и международным, в которых она участвовала. Было видно, что она готова быть в команде», – сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.

Второе место заняла сборная Германии, третий результат продемонстрировали французские биатлонистки.

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