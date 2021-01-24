Победа российских биатлонисток в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце. Видео

Сегодня, 24 января, в Антхольце (Италия) на седьмом этапе Кубка мира по биатлону завершилась женская эстафетная гонка. Победу одержала российская сборная. В составе россиянок выступали Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.



Россиянки избежали штрафных кругов и завершили гонку за 1 час 7 минут и 32 секунды.

Видео можно посмотреть на канале IBU World Cup в «Твиттере». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Второе место досталось сборной Германии. Немки отстали от российской команды на 11 секунд. Тройку лучших замкнула сборная Франции. Француженки пробежали штрафной круг и отстали от россиянок на 21,2 секунды.