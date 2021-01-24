Павлова: наконец-то мы порадовали себя, всю страну и тренеров!
Российская биатлонистка Евгения Павлова поделилась эмоциями от победы в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Россиянки выиграли гонку, опередив сборные Германии и Франции. Павлова бежала первый этап, допустила четыре промаха, но избежала штрафных кругов.
«Наконец-то мы порадовали себя, всю страну и тренеров! Благодарим от всей команды сервис-бригаду. Лыжи работали вообще замечательно. Мы с Татьяной очень эмоционально смотрели за Ульяной. Бежали, подгоняли её. Надеюсь, они со Светой слышали, как мы их подгоняли на трассе», — сказала Павлова в эфире Матч ТВ.
Напомним, спортсменка неоднократно жаловалась на проблемы психологического плана. Она признавалась, что бывает ментально не готова к тому, чтобы выходить на старт.
Васильев: Павловой надо задуматься, как вести гонку на первом этапе
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