Павлова: наконец-то мы порадовали себя, всю страну и тренеров!

Российская биатлонистка Евгения Павлова поделилась эмоциями от победы в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Россиянки выиграли гонку, опередив сборные Германии и Франции. Павлова бежала первый этап, допустила четыре промаха, но избежала штрафных кругов.

«Наконец-то мы порадовали себя, всю страну и тренеров! Благодарим от всей команды сервис-бригаду. Лыжи работали вообще замечательно. Мы с Татьяной очень эмоционально смотрели за Ульяной. Бежали, подгоняли её. Надеюсь, они со Светой слышали, как мы их подгоняли на трассе», — сказала Павлова в эфире Матч ТВ.

Напомним, спортсменка неоднократно жаловалась на проблемы психологического плана. Она признавалась, что бывает ментально не готова к тому, чтобы выходить на старт.