«Русский биатлон вернулся на вершину». Губерниев — о победе сборной России в эстафете

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу сборной России в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). В состав российской команды вошли Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Миронова и Ульяна Кайшева. Второе место заняла сборная Германии, третий результат продемонстрировали французские биатлонистки.
«Очень рад за девчонок! Это победа становится исторической. Как я предполагал, ничуть не сомневаясь, русский биталон вернулся на вершину. Хочу сказать спасибо тренерам, они делают всё для того, чтобы здорово выступать, общаться с болельщиками, журналистами и, в общем, биатлон продолжает быть спортом номер один в России.
К чемпионату мира мы подходим в рабочем тонусе и знаем, что делать. Мы будем сражаться, я доволен тем, как всё проходит на данный момент», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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