Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Кайшева на английском поделилась эмоциями после победы в эстафете на этапе КМ в Антхольце

Кайшева на английском поделилась эмоциями после победы в эстафете на этапе КМ в Антхольце
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева поделилась эмоциями после выступления в победной эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Помимо Кайшевой в составе россиянок выступали Евгения Павлова, Светлана Миронова и Татьяна Акимова.

«Я так счастлива. Очень рада, что мне удалось разогнаться на последнем круге. После прошлой гонки чувствовала себя не очень хорошо, но сегодня я сделала всё, что было в моих силах», — сказала Кайшева в эфире IBU World Cup в «Твиттере».

Видео можно посмотреть на канале IBU World Cup в «Твиттере». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Второе место в гонке досталось национальной команде Германии. Немки отстали от сборной России на 11 секунд. Третьими к финишу пришли французские биатлонистки. Пробежав штрафной круг, они отстали от россиянок на 21,2 секунды.

Павлова — о выступлении в эстафете: было настолько сложно, прошла сегодня на тоненького
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021