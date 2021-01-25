Кайшева на английском поделилась эмоциями после победы в эстафете на этапе КМ в Антхольце

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева поделилась эмоциями после выступления в победной эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Помимо Кайшевой в составе россиянок выступали Евгения Павлова, Светлана Миронова и Татьяна Акимова.
«Я так счастлива. Очень рада, что мне удалось разогнаться на последнем круге. После прошлой гонки чувствовала себя не очень хорошо, но сегодня я сделала всё, что было в моих силах», — сказала Кайшева в эфире IBU World Cup в «Твиттере».
Видео можно посмотреть на канале IBU World Cup в «Твиттере». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Второе место в гонке досталось национальной команде Германии. Немки отстали от сборной России на 11 секунд. Третьими к финишу пришли французские биатлонистки. Пробежав штрафной круг, они отстали от россиянок на 21,2 секунды.
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