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Тренер сборной России назвал задачу команды на чемпионат Европы-2021 по биатлону

Тренер сборной России назвал задачу команды на чемпионат Европы-2021 по биатлону
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2021 0
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Старший тренер резервной мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров сообщил, что Даниил Серохвостов пропустит индивидуальную гонку на чемпионате Европы и огласил задачу команды на эти соревнования. Чемпионат Европы стартует в польском городе Душники-Здруй завтра, 27 января.

«Уже решено, что Даниил Серохвостов индивидуальную гонку не побежит. Его задача – успешно выступить в спринте и пасьюте. Пока мы определились с составом на первую гонку, а там уже будем исходить из текущих условий. Наша задача – быть в тройке лучших команд турнира», — приводит слова Белозёрова официальный сайт Союза биатлонистов России.

Состав сборной России
Женщины: Валерия Васнецова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Лариса Куклина, Екатерина Носкова, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко.

Мужчины: Евгений Гараничев, Евгений Идинов, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Семён Сучилов, Карим Халили.

Расписание чемпионата Европы—2021 по биатлону в Польше
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