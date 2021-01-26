Тренер сборной России назвал задачу команды на чемпионат Европы-2021 по биатлону

Старший тренер резервной мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров сообщил, что Даниил Серохвостов пропустит индивидуальную гонку на чемпионате Европы и огласил задачу команды на эти соревнования. Чемпионат Европы стартует в польском городе Душники-Здруй завтра, 27 января.
«Уже решено, что Даниил Серохвостов индивидуальную гонку не побежит. Его задача – успешно выступить в спринте и пасьюте. Пока мы определились с составом на первую гонку, а там уже будем исходить из текущих условий. Наша задача – быть в тройке лучших команд турнира», — приводит слова Белозёрова официальный сайт Союза биатлонистов России.
Состав сборной России
Женщины: Валерия Васнецова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Лариса Куклина, Екатерина Носкова, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко.
Мужчины: Евгений Гараничев, Евгений Идинов, Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Кирилл Стрельцов, Семён Сучилов, Карим Халили.
- 26 января 2021
-
10:40
-
10:11
-
09:24
-
08:46
- 25 января 2021
-
23:40
-
22:34
-
21:30
-
20:29
-
20:14
-
20:01
-
18:13
-
16:51
-
14:41
-
14:24
-
13:20
-
13:00
-
12:57
-
12:46
-
11:07
-
10:02
-
09:46
-
09:00
-
08:45
-
08:36
-
01:29
- 24 января 2021
-
22:19
-
21:20
-
20:41
-
19:05
-
18:45
-
18:39
-
18:31
-
18:31
-
18:12
-
18:12