Пидгрушная: говорят: «Пидгрушная, иди на пенсию». Да не вопрос! Обыграйте — я пойду!

Олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете, чемпионка мира 2013 года в спринте 34-летняя украинская биатлонистка Елена Пидгрушная раскритиковала молодое поколение спортсменок.
«Когда я хотела, независимо от того, как менялись тренеры, я работала и достигала результата. И каждый из нас, если взять наше «опытное» поколение и сравнить с молодёжью… Как-то мой папа приехал на Новый год, чтобы отпраздновать его вместе с нами. Он сидит, смотрит и говорит: «Знаешь, Лен, я вас видел восемь лет назад и сейчас. Ни у кого так глаза не горят, как горели у вас». В прошлом и позапрошлом годах я работала во время подготовки вместе с молодыми девушками. И, откровенно говоря, могу подтвердить папины слова. Если бы они хотели — всё могло бы быть по-другому.
А когда сейчас говорят: „Пидгрушная, иди на пенсию, дай дорогу молодым“… Да не вопрос! Обыграйте — я пойду! Даша Блашко начала стабильно выступать — у неё есть проблемы с попаданием в команду? Нет. Настя выступала стабильно — также была в команде, никто её не ограничивал. Катя Бех проявила себя — она также в команде. У нас нет какой-то «дедовщины», когда попадают в состав команды за фамилию», — цитирует Пидгрушную Biathlon.com.ua.
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