Пидгрушная: смешно читать, когда журналисты подсчитывают, кто сколько заработал за сезон

Олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете, чемпионка мира 2013 года в спринте украинская биатлонистка Елена Пидгрушная рассказала, какая часть призовых от IBU остаётся у спортсменов.

«Процентов 60. Остальные — налоги в той стране, в которой боремся, оплата трансфера банков, выдача наличных… Обычно нам очень смешно весной читать, когда журналисты подсчитывают, кто сколько заработал за сезон. И из года в год все считают только деньги. Даже когда я в Хохфильцене сказала: «Жаль, что не удалось побороться с Хаузер на финише за шестое место», первый комментарий был: «Конечно, это ты потеряла шесть тысяч евро». Неужели только деньги в глазах? А вы посчитайте, сколько здоровья я потеряла на той эстафете? Если сопоставить эти суммы, окажется, что потеряла я гораздо больше, чем могла бы заработать. И потом потрачу на реабилитацию. Потому что, возвращаясь домой, я трачу деньги на то, чтобы восстановиться после сезона.



На что расходуются средства? В первую очередь это дополнительное питание. Это же касается каких-то витаминов, микроэлементов, спортивного питания. Да, это у нас есть централизованное — врач выдаёт, но если мне не подходят какие-то напитки, на которые у меня аллергия, то другие я покупаю сама. Или, пройдя полную диагностику организма, я чётко знаю, какие витамины и микроэлементы нужны моему организму, и тоже покупаю самостоятельно. Одежда – на неё тоже много идёт. Лето-зима-осень. Да, что-то мы получаем, но в этом году, возможно, связано с карантином, со спонсорами в плане одежды тоже есть проблемы — многое приходится покупать самостоятельно.



Если спортсмен только начинает, то сразу покупаются лыжи, а это тысячи евро. Те же приклады — недешёвое удовольствие. И не сразу найдёшь то, что тебе подходит. Например, я, прежде чем нашла свой приклад, поменяла, наверное, шесть. А каждый из них, в зависимости от качества, 600-1000-2000 евро. Ну и в моём случае, повторюсь, самая большая статья расходов — это реабилитация между сборами или после сезона, когда просто идёшь и восстанавливаешь своё здоровье. Травмы, связки, суставы, массажи… Потому что во время сезона организм действительно работает на истощение. Хорошие специалисты — тоже не 200 гривен. И когда нас упрекают в каких-то огромных зарплатах, мы просто улыбаемся. Потому что сейчас просто ничего не экономится, а всё вновь вкладывается в спорт», — цитирует Пидгрушную Biathlon.com.ua.