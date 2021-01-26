Губерниев: придётся Подчуфаровой пытаться в немытую и нечищеную сборную России отбираться
Популярный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал желание 28-летней биатлонистки Ольги Подчуфаровой продолжить спортивную карьеру в России. Напомним, ранее сообщалось, что спортсменке отказали в получении словенского гражданства.
«Ой, какая незадача! Биатлонистке Ольге Подчуфаровой отказали в получении словенского гражданства! Придётся теперь стараться в немытую и нечищеную сборную России отбираться! Через силу и преодолевая брезгливость, видимо», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Подчуфарова — чемпионка мира среди юниоров 2013 года в гонке преследования на 10 километров. Ольга — бронзовая медалистка чемпионата мира по биатлону 2017 года в Хохфильцене (Австрия) в смешанной эстафете.
Стало известно, почему Подчуфаровой отказали в получении гражданства Словении
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