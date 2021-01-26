Польховский рассказал, на каких условиях Подчуфарова сможет вернуться в сборную России

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал желание 28-летней биатлонистки Ольги Подчуфаровой продолжить спортивную карьеру в России. Напомним, сообщалось, что спортсменке отказали в получении словенского гражданства.

«Мы с Ольгой в течение этого сезона встречались, настрой у неё был такой, что вот-вот должна получить гражданство Словении. Если у неё не получилось и сейчас она захотела вернуться, то никаких проблем – пожалуйста. В марте ей надо выступить на чемпионате страны и на общих основаниях завоевать место в основной команде.



Спортивного принципа никто не отменял. Двери в сборную команду России открыты всем, кто показывает результат», — приводит слова Польховского ТАСС.