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Польховский рассказал, на каких условиях Подчуфарова сможет вернуться в сборную России

Польховский рассказал, на каких условиях Подчуфарова сможет вернуться в сборную России
Биатлон / Чемпионат России 0

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал желание 28-летней биатлонистки Ольги Подчуфаровой продолжить спортивную карьеру в России. Напомним, сообщалось, что спортсменке отказали в получении словенского гражданства.

«Мы с Ольгой в течение этого сезона встречались, настрой у неё был такой, что вот-вот должна получить гражданство Словении. Если у неё не получилось и сейчас она захотела вернуться, то никаких проблем – пожалуйста. В марте ей надо выступить на чемпионате страны и на общих основаниях завоевать место в основной команде.

Спортивного принципа никто не отменял. Двери в сборную команду России открыты всем, кто показывает результат», — приводит слова Польховского ТАСС.

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