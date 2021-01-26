Драчёв: Подчуфарова может вернуться на хороший уровень, но сказать, что так будет, не могу

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поделился мнением о желании 28-летней биатлонистки Ольги Подчуфаровой продолжить спортивную карьеру в России. Напомним, спортсменке отказали в получении словенского гражданства.



«Она хотела повторить какой-то прорыв в спорте после определённого периода, но метод и способ были выбраны не очень правильно. Например, Татьяна Акимова сделала правильный выбор, подготовилась, сумела грамотно распределить силы, провела летнюю подготовку, прошла в основной состав и готовится к чемпионату мира. Это правильный подход, она это сделала, сопоставив силы и возможности. Как принимала решение Подчуфарова, сложно сказать, какие там мысли у неё были. В каком-то плане могу её понять, я в своё время переходил в сборную Белоруссии, но у меня была своя мотивация. В случае с Подчуфаровой сложно сказать, какая она была.



От любви до ненависти один шаг. Случись что-то, и рычажочек двинулся, люди уже ненавидят. Сначала спортсмена любят, но, сделай он что не так, сразу куча негатива. Нейтрального у нас как-то нет.



Всем вообще желаю удачи. Желаю добиться хороших результатов спортсменам. А Подчуфарова была сильной спортсменкой. Возможность вернуться на хороший уровень у неё существует. Сказать, что так и будет наверняка, не могу. Но при грамотной, хорошей работе, качественной подготовке, выделении всех сил на работу она может реализовать потенциал. Он у неё есть, мы это понимаем. Нужно, чтобы всё сложилось, и тут многое зависит от неё», — приводит слова Драчёва «Р-Спорт».

Польховский рассказал, на каких условиях Подчуфарова сможет вернуться в сборную России