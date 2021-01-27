Владимир Королькевич — о Подчуфаровой: переживаю за Олю

Тренер по биатлону Владимир Королькевич прокомментировал ситуацию с Ольгой Подчуфаровой, которая была вынуждена вернуться в Россию. Спортсменке отказали в получении словенского гражданства.

«Каждый спортсмен, выступая на высоком уровне, понимает, насколько его карьера коротка. И каждый старается проявить себя, ищет возможности. Она искала варианты для себя. Она спортсменка высокого ранга и искала мотивацию, чтобы успешно выступать на международной арене.



Люди в Словении спрашивали, почему не получилось, и с пониманием отнеслись к случившемуся. Считаю, что люди должны понять Олю, войти в её положение. Надеюсь, что ей удастся отобраться в российскую сборную и закрепиться в составе. Я, конечно, переживал из-за Оли, мне приходилось с ней работать в команде. Она бы внесла определённую лепту в сборную Словении. Оля – спортсменка высокого уровня, команда в Словении молодая, без лидеров, которые могли бы бороться за высокие места на чемпионате мира.



Переживаю за Олю. Жаль, что не сложилось. Спортсменка целый год надеялась на положительное решение, но гражданство не получила», – цитирует Королькевича РИА «Новости».

Подчуфарова — бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону 2017 года. После сезона-2017/2018 Ольга объявила о завершении карьеры, но летом 2019 года решила возобновить выступления.

Королькевич входил в тренерский штаб сборной России и должен был возглавить женскую сборную. Однако позднее в состав наставников российской национальной команды были внесены изменения. На протяжении карьеры специалист работал в сборных Словении, Украины, Беларуси и России.