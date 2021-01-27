Эдуард Латыпов показал, как готовится к чемпионату мира в Поклюке
Российский биатлонист Эдуард Латыпов в своём «инстаграме» опубликовал видео тренировки в Поклюке (Словения), где 10 февраля стартует чемпионат мира.
«Небольшой обзор нашей сегодняшней тренировки. Погода радует, виды прекрасны. Подготовка идёт полным ходом», — подписал видео спортсмен.
Пост доступен в «инстаграме» Эдуарда Латыпова
На прошедшем в Антхольце (Италия) седьмом этапе Кубка мира Латыпов в составе сборной России завоевал бронзу в эстафете.
В общем зачёте Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Бё. На его счету 709 очков. Лучший из россиян, Александр Логинов, занимает 17-е место с 347 очками. У женщин лидирует норвежка Марте Рёйселанд, у которой 625 очков. Лучшая из россиянок, Светлана Миронова, занимает 18-е место с 276 очками.
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