Алексей Волков: а я Латыпова предупреждал, что по крышам не надо кататься

Тренер женской сборной России по стрельбе Алексей Волков опубликовал фото из Поклюки (Словения), где 10 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. На снимке также запечатлены тренер Дмитрий Шукалович и биатлонист Эдуард Латыпов.

«А я Эдуарда Латыпова предупреждал, что по крышам не надо кататься. Потом на фото некрасиво», — подписал снимок Волков.

Пост доступен в «инстаграме» Алексея Волкова.

На прошедшем в Антхольце (Италия) седьмом этапе Кубка мира Латыпов в составе сборной России завоевал бронзу в эстафете.

Волков — чемпион мира 2017 года в эстафете, единственный в истории семикратный чемпион Европы, восьмикратный чемпион России, призёр этапов Кубка мира, четырёхкратный чемпион мира по летнему биатлону.