Ольга Зайцева — о ситуации с Подчуфаровой: зачем осуждать?

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева прокомментировала ситуацию с Ольгой Подчуфаровой, которая была вынуждена вернуться в Россию. Спортсменке отказали в получении словенского гражданства.

«Насколько я поняла по её заявлению, случились непредвиденные обстоятельства. Человек хотел поменять, но не получилось. Да, так, к сожалению, бывает. Конечно, хочется пожелать ей сил, чтобы она прошла свой путь и вытерпела. Видимо, судьба такая сложная: думаешь об одном, а выходит совсем другое.



Так просто сложились обстоятельства. Зачем осуждать? Сейчас, конечно, ей будет тяжело, но она будет стараться, чтобы попасть в команду. За прошлые заслуги в сборную никто не позовёт, поэтому придётся заново пройти весь этот путь отбора», — приводит слова Зайцевой РИА «Новости».