Тренер сборной России отреагировал на 7 промахов Васнецовой в индивидуальной гонке на ЧЕ

Старший тренер резервной женской сборной России по биатлону Сергей Коновалов прокомментировал выступление Валерии Васнецовой, которая заняла 56-е место в индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону. Спортсменка допустила семь промахов.

«Лера в очередной раз показала высокую функциональную готовность, но стрельба… Индивидуальная гонка словно стала продолжением эстафеты в Арбере, где она на последнем этапе зашла на штрафной круг.

У неё в принципе в этом сезоне качели в стрельбе – что лёжа, что стоя. Был период, когда она на «стойке» поменяла очерёдность поражения: стреляла справа налево, потом слева направо. Мы много разбирали с ней этот момент, работали на тренажёре, пытались устранить недочёты. Но гонка, видимо, захлестнула», — приводит слова Коновалова пресс-служба Союза биатлонистов России.