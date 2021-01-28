Куклина оставила пост в «Инстаграме» после третьего места в индивидуальной гонке на ЧЕ

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, где она стала обладательницей бронзовой медали.

«Друзья, всем спасибо за поздравления и поддержку. Много эмоций, хочется многое сказать… Пусть эта медаль будет началом дальнейшего светлого пути. Спасибо всем тренерам и специалистам сборной России», — написала Куклина в своём «инстаграме», прикрепив текст к фото, сделанному после гонки.

«Даже не сомневались в вашем успехе!» — написала одна из подписчиц в комментариях.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Ларисы Куклиной.

Победу в гонке одержала полька Моника Хойниш-Старега. Второе место заняла Анастасия Меркушина (Украина). Четвёртой стала россиянка Анастасия Шевченко.