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Президент IBU — о Бессеберге, скрывавшем допинг у россиян: мы шокированы

Президент IBU — о Бессеберге, скрывавшем допинг у россиян: мы шокированы
Биатлон / Кубок мира 0
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Президент Международного союза биатлонистов Олле Далин прокомментировал решение комиссии IBU признать виновным бывшего главу организации Андерса Бессеберга в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов. Также виновной признана бывший генеральный секретарь IBU Николь Рёш.

«Мы шокированы проступком, описанным в отчёте комиссии. Но мы благодарны комиссии за то, что она представила эти доказательства и сделала всё, чтобы подобное поведение не осталось без последствий.

Благодаря созданию отдела Integrity Unit и многочисленным реформам в управлении, которые мы провели за последние два года, мы смогли обеспечить меры предосторожности, которые гарантируют, что такого рода нарушения больше не повторятся. Но мы не будем останавливаться на достигнутом и продолжим упорно работать, чтобы оставаться на передовой, поддерживая самые высокие стандарты надлежащего руководства», — цитирует Далина официальный сайт IBU.

Комиссия IBU признала Бессеберга виновным в сокрытии допинг-проб российских биатлонистов
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