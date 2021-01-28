Комиссия IBU признала Бессеберга виновным в сокрытии допинг-проб российских биатлонистов

Комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) признала бывшего главу организации Андерса Бессеберга виновным по делу о сокрытии допинг-проб российских биатлонистов. Об этом сообщается на официальном сайте IBU, где был опубликован отчёт по итогам расследования в отношении норвежского чиновника.
«После исчерпывающего расследования комиссия пришла к выводу, что и у господина Андерса Бессеберга, и у госпожи Николь Рёш есть дела, требующие ответа за нарушение правил IBU, исходя из очевидной защиты интересов России без веских оснований, особенно в вопросах антидопинга», – говорится в отчёте IBU.
Напомним, ранее бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявлял, что IBU (в лице Бессеберга и его секретаря Николь Рёш) помогал Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) скрывать положительные допинг-пробы россиян, вследствие чего Бессеберг был вынужден покинуть пост главы организации.
В июне 2020 года адвокат Бессеберга заявил, что с норвежца были сняты всяческие обвинения в причастности к схемам по сокрытию положительных допинг-проб у спортсменов.
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