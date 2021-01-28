Йоханнес Бё — об обвинениях в адрес Бессеберга: это катастрофа для биатлона

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал отчёт комиссии IBU, в котором утверждается, что бывший глава организации Андерс Бессеберг обвиняется в сокрытии положительных допинг-проб россиян.
«Я потрясён информацией из этого отчёта. Это катастрофа для биатлона, для IBU как организации. Это удар под дых. Вера утрачена.
Несмотря на усилия последних лет, в итоге мы видим провал. Им больше не нужно концентрироваться на создании и развитии, а стоит лишь навести порядок и сделать организацию более открытой. У меня мерзкое ощущение, когда я думаю о том, кто защищал допинговых нарушителей в CAS. То, что всем этим заправлял норвежец, — это плохо. Это просто низость. Это неприемлемо.
Раньше я считал Бессеберга человеком, который сделал много хорошего для биатлона и для борьбы с допингом. Я всегда считал, что у норвежцев в крови стремление к честной игре и неприятие допинга. Но теперь я боюсь, что и другие норвежцы окажутся в такой ситуации. Я не чувствую своей ответственности в этом. Я не знаю Бессеберга лично, но воспринимаю это близко к сердцу", — цитирует Бё TV2.
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