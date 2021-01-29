Результаты россиян на ЧМ по биатлону пойдут в зачёт Кубка мира, несмотря на решение CAS

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин рассказал, что очки российских спортсменов, заработанные на чемпионате мира, пойдут в общий зачёт Кубка мира, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по России. Напомним, 17 декабря CAS решил отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.
«Я не могу спекулировать тем, как мы будем бороться с допингом. Мы должны разделить тех атлетов, кто нарушил антидопинговые правила, от всех остальных.
Будут ли очки россиян начисляться в общий зачёт Кубка мира? В решении CAS есть много пунктов и нюансов, но, так как решение касается не спортсменов, а чиновников, которые допускали антидопинговые нарушения, очки сниматься не будут», — приводит слова Далина «Матч ТВ».
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