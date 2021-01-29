Серохвостов показал четвёртый ход в спринте на чемпионате Европы по биатлону

Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн показал лучший ход в спринтерской гонке на чемпионате Европы, который проходит в польском городе Душники-Здруй. Зайдя на два штрафных круга, Кюн всего 15 секунд уступил победителю, швейцарцу Мартину Егеру, и стал бронзовым призёром.

Вторым по скорости на лыжне стал ещё один немец Филипп Хорн, из-за трёх промахов занявший только 16-е место. Третий ход показал норвежец Филип Фьельд Андерсен, который также трижды ошибся в стрельбе и финишировал 14-м.

Лучшим из россиян на лыжне — четвёртым — стал Даниил Серохвостов, замкнувший топ-10 с двумя промахами. Отметим, что Серохвостов отыграл 17 секунд на последнем круге, став третьим по скорости после Андерсена и Кюна.

Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй, Польша

Мужчины. Спринт, 10 км. Лыжный ход

1. Йоханнес Кюн (Германия) – 24.47,8.

2. Филипп Хорн (Германия) – отставание 0,9.

3. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) – +9,4.

4. Даниил Серохвостов (Россия) – +14,9…

10. Семён Сучилов (Россия) – +32,2…

19. Никита Поршнев (Россия) – +41,7…

22. Карим Халили (Россия) – +45,7…

32. Евгений Идинов (Россия) – +1.06,3…

36. Кирилл Стрельцов (Россия) – +1.11,0