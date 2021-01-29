Халили: если получу шанс поехать на ЧМ, сделаю всё, чтобы выступить там как можно лучше

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Душники-Здруе (Польша). Спортсмен занял второе место.
«Сегодня у меня скорость была гораздо лучше, чем в индивидуальной гонке, но тем не менее пока не совсем удовлетворён. Жду улучшения своего состояния. Чемпионат Европы проходит в хорошей обстановке и атмосфере. Приехало немало сильных соперников, в том числе с Кубка мира, поэтому соревнуемся и получаем удовольствие.
Чемпионат мира я держу в голове, и если тренеры дадут мне шанс, с удовольствием бы туда съездил и выступил, тем более после чемпионата Европы будет достаточно времени, чтобы подготовиться и восстановиться. Если я получу такой шанс, сделаю всё, чтобы выступить там как можно лучше», — приводит слова Халили News.ru.
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