Акимова объяснила, почему в начале сезона ей было полезнее выступать на Кубке IBU

Российская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала своё выступление на этапах Кубка IBU, а также рассказала, почему в начале сезона ей было полезнее выступать именно там.



«Я не думала о том, почему в начале сезона меня не было в основной сборной. Скорее наоборот. На тот момент мне было полезнее выступать именно на Кубке IBU. Потому что это другие люди, другие скорости и в целом совершенно другой уровень. Во всех отношениях. Выше уверенность в себе и значительно меньше степень волнения», — приводит слова Акимовой «RT на русском».

Отметим, в января Акимова одержала победу в двух спринтерских гонках на этапе Кубка IBU в Арбере (Германия).

Напомним, сегодня, на чемпионате Европы в Душники-Здруе (Польша) состоялась индивидуальная гонка. Победу одержала польская биатлонистка Камила Жук. Серебро досталось представительнице Норвегии Каролин Эрдаль, бронза — её соотечественнице Осне Скреде. Лучшей из российских биатлонисток стала Лариса Куклина, упустившая на последнем круге возможность зацепиться за медаль. У неё четвёртое место.