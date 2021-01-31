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Тренер сборной России посетовал на слишком высокий возраст резервной команды

Тренер сборной России посетовал на слишком высокий возраст резервной команды
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2021 0
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Старший тренер резервной мужской команды Сергей Белозёров рассказал, что, по его мнению, в команде должны быть более молодые спортсмены.

«Чтобы давать оценку, нужно понять – чего мы хотим от чемпионата Европы? Этот турнир набирает свою мощность, начинает приближаться по своему уровню к этапам Кубка мира, хоть пока и не дотягивает до него.

Многие страны на чемпионате Европы усиливают резервную команду двумя-тремя элитными спортсменами. Те же норвежцы прислали Бьёнтегарда, который бежит быстрее спортсменов нашей первой сборной. Мы тоже не являемся исключением: ранее на Европе и Александр Логинов выступал, на прошлом турнире бежали Матвей Елисеев с Эдуардом Латыповым, в этом году – Евгений Гараничев и Кирилл Стрельцов. Кирилл, очевидно, попал в функциональную яму. Возможно, сказываются последствия перенесённого коронавируса. У Евгения совершенно не получилась индивидуальная гонка, но он ещё пробежит сингл-микст с Ларисой Куклиной, и как мы надеемся, сможет проявить себя.

С другой стороны, на этот турнир должны ездить молодые спортсмены, которым нужно расти. Всё-таки резервная сборная должна растить спортсменов для основной команды. А сейчас в резервную команду попадают и те, кто не пробился по рейтингу в основной состав, даже те, кому уже 30 или больше лет. Какой же из них резерв? Такие спортсмены должны бегать за региональные сборные, раз в основную не пробились. А в резерве должны быть только молодые», — приводит слова Белозёрова официальный сайт Союза биатлонистов России.

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