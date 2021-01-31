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Губерниев: позор, что мы впервые с 1995 года не выиграли золото чемпионата Европы

Губерниев: позор, что мы впервые с 1995 года не выиграли золото чемпионата Европы
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2021 0
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал выступление сборной России на чемпионате Европы 2021 года и посетовал на решение тренерского штаба сборной России выставить Полину Шевнину и Никиту Поршнева на смешанную эстафету.

«Неготовый состав не должен бежать эстафету, состав отбирается по спортивному принципу. Ответственность за это несут тренеры. Это позор, что впервые с 1995 года мы не выиграли золото чемпионата Европы, у нас очень сильный состав. У мужчин, понятно, есть сложности, у нас спринтерскую гонку некому бежать кроме тройки Логинов — Латыпов — Елисеев. А дальше кого ставить? С этим соглашусь.

А что женщины? Выбор Шевниной, это как?! У нас есть Гербулова, Васнецова, Носкова, Шевченко! А бежит неготовая Шевнина. Поршнев русским языков говорит, что устал. Ну поставьте кого-нибудь из молодых. Никита три гонки провёл не особо удачно, зачем ему бежать. Бережёте молодых?! А Поршнева вы не бережёте, тренер Белозёров? Вопрос и тренеру Коновалову: зачем вы поставили Шевнину? Эстафету проиграли тренеры, они поступили неправильно и непрофессионально. Ни одного золота с таким составом – позор», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Впервые с 1995 года россияне остались без золотых медалей на чемпионате Европы по биатлону
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