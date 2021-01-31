«Тренеры ошиблись с выбором Шевниной». Васильев — о провале в смешанной эстафете на ЧЕ

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев подверг критике решение тренерского штаба сборной России выставить Полину Шевнину на смешанную эстафету чемпионата Европы. Напомним, уроженка Кировской области бежала первый этап гонки и, допустив четыре промаха, передала эстафету, отставая от лидера более чем на 50 секунд.



«Впечатление от сегодняшних эстафет плохое. Потому что в первой эстафете могли вообще выиграть, но здесь ясно, что не готов сегодня бороться Гараничев. К сожалению, ничего он не смог сделать, и только радовались третьему месту. А про смешанную эстафету сложно что-то говорить. Тренерам всегда виднее, они принимают решение, кого ставить. Но то, что поставили на первый этап Шевнину, не совсем правильный вариант. Но и Поршнев сегодня… Для меня удивительно, он вроде бы хорошо стрелял, но, видимо, не готов совершенно, потому и на круг зашёл. Дальше уже бежал Халили, а он, к сожалению, ходом сейчас не очень готов. Вообще, команда не очень готова, честно говоря. Поэтому и результат такой.



Выбор Шевниной на первый этап не удивил. Тут сложно судить, спортсменки все молодые, новые. Тренерам было виднее, но видно, что они ошиблись», – сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.

Губерниев: позор, что мы впервые с 1995 года не выиграли золото чемпионата Европы