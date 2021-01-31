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Хованцев: какой смысл приглашать Халили на ЧМ? Да и Гараничев на ЧЕ ничего не показал

Хованцев: какой смысл приглашать Халили на ЧМ? Да и Гараничев на ЧЕ ничего не показал
Биатлон / ЧМ по биатлону 0
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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением о составе сборной России на чемпионат мира 2021 года в Поклюке (Словения).

«Какой смысл приглашать Халили на чемпионат мира? Понятно, что его никуда не будут ставить. Нужно пересмотреть состав, подумать, нужен ли он там. Да и Женя Гараничев на чемпионате Европы не показал ничего. В целях укрепления команды Гараничева надо было отправлять готовиться. Я думаю, он уже не вернёт тех кондиций, которые у него были в начале сезона.

Другое дело, что брать-то больше некого. Думаю, Даниилу Серохвостову хватит и чемпионата Европы. У него впереди юниорский чемпионат мира. Не надо сейчас на него садиться верхом, чтобы он не повторял судьбу других наших юниоров. Это же касается и Анастасии Шевченко», — приводит слова Хованцева ТАСС.

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