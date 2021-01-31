Губерниев — о вызове Халили на ЧМ: к турниру он должен быть посвежее, поборется

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о вызове Карима Халили в сборную России для участия в чемпионате мира — 2021 в Поклюке (Словения).



«Не факт, что он будет отбывать шестой номер в сборной, у нас повышенная квота в спринте. Кто у нас будет бежать? У нас два вакантных места, бегут пятеро, из них точно Логинов, Латыпов и Елисеев. Может и Халили попадёт, выступит. Правда, он не в форме, но что поделать. К чемпионату мира он должен быть посвежее, поборется», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Напомним, сегодня, 31 января, на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй состоялась смешанная эстафета. Победителями гонки стали биатлонисты из Норвегии. Россияне в составе Халили, Полины Шевниной, Анастасия Гореевой и Никиты Поршнева заняли 7-е место.

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