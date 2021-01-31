«Можно сказать, что это провал». Польховский — о выступлении россиян в смешанной эстафете

Главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал седьмое место российских биатлонистов в смешанной эстафете на чемпионате Европы. Напомним, в составе сборной России в гонке принимали участие Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Карим Халили.
«Можно ли сказать, что это провал? Ну можно и сказать. Довольно невыразительное выступление было сегодня у нашей команды, только седьмое место. Это биатлон. Сегодня мы заслуживаем такого уровня.
Шевнина и Поршнев были не готовы? Мы все видели эстафету. На него была вся надежда. В стрелковой части он один из стабильных стрелков. Но бывают такие казусы в биатлоне. Зашёл на круг.
Был ли смысл сегодня попробовать Серохвостова и Шевченко? Теперь уже можно всё что угодно предполагать. Тренеры поставили Шевнину. Это стабильный стрелок прежде всего, как и Поршнев. Но, к сожалению, не получилась у нас сегодня эстафетная гонка», — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».
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