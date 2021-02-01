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Сергей Чепиков отреагировал на отсутствие золотых медалей у россиян на ЧЕ по биатлону

Сергей Чепиков отреагировал на отсутствие золотых медалей у россиян на ЧЕ по биатлону
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2021 0
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков оценил выступление сборной России на чемпионате Европы в Душниках-Здруй (Польша).

Сборная России впервые с 1995 года не смогла выиграть ни одной золотой медали на чемпионате Европы. В Душниках-Здруй россияне завоевали одну серебряную и три бронзовые награды.

«Сильно переживать из-за отсутствия золотых медалей на чемпионате Европы определенно не стоит. Чемпионат Европы следует рассматривать как подготовительный турнир, основная задача которого поиск талантливых юниоров, просмотр молодёжи. И мы эту молодёжь на чемпионате видели, та же Анастасия Шевченко очень порадовала, Карим Халили, другие ребята. Так что давайте смотреть в будущее с оптимизмом и не сгущать краски», — приводят слова Чепикова «Известия».

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