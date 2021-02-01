Владимир Драчёв — Ларисе Куклиной: желаю большего
Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил выступление российской биатлонистки Ларисы Куклиной на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй. 30-летняя спортсменка завоевала бронзу в индивидуальной гонке и супермиксте.
«Поздравляю с медалями! Молодец. Желаю большего», — написал Драчёв в комментарии к посту Куклиной в «Инстаграме».
Сборная России по биатлону в первый раз с 1995 года не смогла выиграть ни одной золотой медали на чемпионате Европы. На чемпионате Европы 2021 года в россияне завоевали одну серебряную и три бронзовые награды.
В медальном зачёте сборная России заняла седьмое место. На первой строчке — команды Латвии и Польши, которые завоевали по две золотые медали.
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