Владимир Драчёв — Ларисе Куклиной: желаю большего

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил выступление российской биатлонистки Ларисы Куклиной на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй. 30-летняя спортсменка завоевала бронзу в индивидуальной гонке и супермиксте.

«Поздравляю с медалями! Молодец. Желаю большего», — написал Драчёв в комментарии к посту Куклиной в «Инстаграме».

Сборная России по биатлону в первый раз с 1995 года не смогла выиграть ни одной золотой медали на чемпионате Европы. На чемпионате Европы 2021 года в россияне завоевали одну серебряную и три бронзовые награды.

В медальном зачёте сборная России заняла седьмое место. На первой строчке — команды Латвии и Польши, которые завоевали по две золотые медали.