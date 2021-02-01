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Владимир Драчёв — Ларисе Куклиной: желаю большего

Владимир Драчёв — Ларисе Куклиной: желаю большего
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил выступление российской биатлонистки Ларисы Куклиной на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй. 30-летняя спортсменка завоевала бронзу в индивидуальной гонке и супермиксте.

«Поздравляю с медалями! Молодец. Желаю большего», — написал Драчёв в комментарии к посту Куклиной в «Инстаграме».

Сборная России по биатлону в первый раз с 1995 года не смогла выиграть ни одной золотой медали на чемпионате Европы. На чемпионате Европы 2021 года в россияне завоевали одну серебряную и три бронзовые награды.

В медальном зачёте сборная России заняла седьмое место. На первой строчке — команды Латвии и Польши, которые завоевали по две золотые медали.

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