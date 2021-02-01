Сборная России по биатлону выступит на ЧМ в новых комбинезонах из-за решения CAS

Российские биатлонисты на чемпионате мира будут соревноваться в новой форме. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на них будет отсутствовать национальная символика. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Союз биатлонистов России (СБР).

СБР рассматривал вариант использования существующих комбинезонов с заклеенной символикой, однако в итоге было решено изготовить новые комплекты. На комбинезонах к чемпионату мира нанесён монохромный логотип СБР. Он же будет размещён на флаге, под которым российская команда будет выступать на турнире.

Ранее сообщалось, что полное название «Союз биатлонистов России» использоваться не будет, только сокращённый вариант RBU (Russian Biathlon Union). В случае победы в качестве гимна будет использован гимн Международного союза биатлонистов (IBU).

Напомним, 17 декабря CAS решил отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.