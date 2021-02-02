Елена Пидгрушная: на Украине нет винтовки для левшей. Я так и не научилась быстро стрелять

Олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете, чемпионка мира 2013 года в спринте украинская биатлонистка Елена Пидгрушная рассказала, почему у неё возникают проблемы со скоростью стрельбы.
«Я – стопроцентная левша. Абсолютно всё делаю левой. А вот оружие у меня стандартное – для праворуких. На Украине нет винтовки для левшей. Я долгое время даже и не знала о существовании таковых. А когда узнала, то уже поздно было переучиваться. Возможно, именно поэтому за 20 лет я так и не научилась быстро стрелять», — написала Пидгрушная на своей странице в «Фейсбуке».
В общем зачёте Кубка мира нынешнего сезона 33-летняя спортсменка занимает 44-е место. Её лучшим результатом в личных гонках сезона-2020/2021 является 10-е место в спринте на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).
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