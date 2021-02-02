«Я счастлива». Габриэла Коукалова рассказала о новом бойфренде
Двукратная чемпионка мира по биатлону чешка Габриэла Коукалова рассказала о новом бойфренде.
«Мы знаем друг друга уже несколько лет, мы были очень близкими друзьями. Его зовут Милош. Он много лет проработал в гастрономии, и у его семьи есть несколько заведений.
Он уважает и принимает меня со всеми моими недостатками. Это очень сильно раскрепощает меня. Он очень разносторонний человек, у него талант к спорту, а также его тянет к искусству, что тоже мне близко. Так что у нас очень много общего. Я счастлива», – приводит слова Коукаловой cnn.iprima.cz.
Спортсменка также рассказала, что послужило причиной расставания с бывшим мужем, бадминтонистом Петром Коукалом. По словам Габриэлы, у них оказалась слишком большая разница в мировоззрениях.
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