Тренер Подчуфаровой рассказал, как Ольга реагирует на критику её возвращения в Россию

Юрий Лелин, личный тренер биатлонистки Ольги Подчуфаровой, прокомментировал ситуацию с переездом подопечной в Словению и последующим возвращением в Россию.

«Считаю, что это был психологический надрыв. Не получилось то, чего она хотела в первую очередь. Не хочу вмешиваться в личную жизнь взрослого человека, но, на мой взгляд, самая большая проблема в Словении заключалась в получении спортивного гражданства. Дело в том, что порядок его получения был ужесточён, что вызвало проблемы, поэтому ситуация пошла не так.

Знаете, есть такая пословица: «Где родился, там и пригодился». Она не хочет выступать за какой-то другой регион. Все тренеры и руководители, которые работают в школе «Юность Москвы», хорошо к ней относятся. Хотел бы поблагодарить руководство этой организации за такую возможность. Они пошли навстречу биатлонистке, а московская федерация в лице Ивана Мелихова это решение поддержала. Все абсолютно спокойно отнеслись к возвращению спортсменки.

Это время, конечно, было потеряно для неё как для спортсменки. Однако этот период она всё же использовала для восстановления и осмысления своей карьеры. Это жизненный опыт… А время её ещё не ушло. Возраст позволяет быть на хороших позициях, 28 лет – это не приговор для биатлониста.

Я с ней контакт поддерживаю постоянно. Он не прерывался на протяжении всего того времени, что она тренировалась в Словении. Она находится в хорошем физическом состоянии, но, на мой взгляд, у неё нет особой соревновательной практики. Сейчас этот вопрос будем решать, до чемпионата России ещё много времени. В стрелковой части всё абсолютно нормально. В функциональном плане она готова так же, как 5-6 лет назад. Ольга Подчуфарова осталась той же целеустремленной и мотивированной", — цитирует Лелина РИА «Новости».

Тренер также отреагировал на критику в адрес Подчуфаровой со стороны ряда отечественных экспертов.

«Собака лает, а караван идёт. Она делает своё дело, не обращая внимания на критику. Человек мотивирован и настроен на результат. Несмотря на резкие слова в её адрес, она смотрит на всё с позитивом. Диванных экспертов много, но она спокойно реагирует на происходящее», — сказал Лелин.

Подчуфарова — бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону 2017 года. После сезона-2017/2018 Ольга объявила о завершении карьеры, но летом 2019 года решила возобновить выступления.