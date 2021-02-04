В IBU объяснили, почему зарплата президента организации Далина выросла в 4 раза

Президент Международного союза биатлонистов Олле Далин прокомментировал повышение своей зарплаты до € 120 тыс. в год. Ранее глава организации получал € 30 тыс. Такая зарплата была и у бывшего президента IBU Андерса Бессеберга, которого ныне подозревают в коррупции и сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов.

«Я доволен ситуацией со своей зарплатой», — приводит слова Далина NRK.

Генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон так объяснил ситуацию с повышением зарплаты Далину: «Решение было направлено на будущее, чтобы у большего числа людей появилась возможность стать президентом. Кроме того, глава организации в такой ситуации не будет легко подпадать под влияние».

Решение о повышении зарплаты главе IBU было одобрено конгрессом организации в ноябре 2020 года.