В IBU объяснили, почему зарплата президента организации Далина выросла в 4 раза

Президент Международного союза биатлонистов Олле Далин прокомментировал повышение своей зарплаты до € 120 тыс. в год. Ранее глава организации получал € 30 тыс. Такая зарплата была и у бывшего президента IBU Андерса Бессеберга, которого ныне подозревают в коррупции и сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов.
«Я доволен ситуацией со своей зарплатой», — приводит слова Далина NRK.
Генеральный секретарь IBU Никлас Карлссон так объяснил ситуацию с повышением зарплаты Далину: «Решение было направлено на будущее, чтобы у большего числа людей появилась возможность стать президентом. Кроме того, глава организации в такой ситуации не будет легко подпадать под влияние».
Решение о повышении зарплаты главе IBU было одобрено конгрессом организации в ноябре 2020 года.
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