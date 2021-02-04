Далин ответил на вопрос, будет ли у него меньше искушения брать взятки с новой зарплатой

Президент Международного союза биатлонистов Олле Далин ответил на вопрос журналиста NRK о том, уменьшилось ли у него искушение брать взятки после повышения зарплаты в 4 раза. Ранее глава IBU получал € 30 тыс. в год. В ноябре конгресс организации поддержал повышение зарплаты до € 120 тыс.

«Теперь будет меньше искушения брать взятки с такой зарплатой? Дело вообще не в этом. Важно получать разумную зарплату за свою работу. Также важно, чтобы она сочеталась с вознаграждениями, которые получают президенты других международных федераций. Я доволен своей зарплатой», — сказал Далин.

Вопрос о взятках был задан Далину в связи со скандалом с бывшим президентом IBU Андерсом Бессебергом, которого подозревают в коррупции и сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов.