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Далин ответил на вопрос, будет ли у него меньше искушения брать взятки с новой зарплатой

Далин ответил на вопрос, будет ли у него меньше искушения брать взятки с новой зарплатой
Биатлон / Кубок мира 0
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Президент Международного союза биатлонистов Олле Далин ответил на вопрос журналиста NRK о том, уменьшилось ли у него искушение брать взятки после повышения зарплаты в 4 раза. Ранее глава IBU получал € 30 тыс. в год. В ноябре конгресс организации поддержал повышение зарплаты до € 120 тыс.

«Теперь будет меньше искушения брать взятки с такой зарплатой? Дело вообще не в этом. Важно получать разумную зарплату за свою работу. Также важно, чтобы она сочеталась с вознаграждениями, которые получают президенты других международных федераций. Я доволен своей зарплатой», — сказал Далин.

Вопрос о взятках был задан Далину в связи со скандалом с бывшим президентом IBU Андерсом Бессебергом, которого подозревают в коррупции и сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов.

В IBU объяснили, почему зарплата президента организации Далина выросла в 4 раза
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