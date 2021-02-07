Губерниев: как я должен извиняться перед Бё? Лыжи целовать? На коленях ползать?

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на появившуюся в норвежском издании Dagbladet статью с критикой в свой адрес. Напомним, обозревателю Эстену Сэтеру не понравилось, как Губерниев отреагировал на предложение норвежского биатлониста Тарьея Бё, которое заключалось в том, что россияне должны принести извинения за былые нарушения в биатлоне.

«Это западная тенденция извинений. Я подумал, что было бы, если бы бегали темнокожие биатлонисты… Я ещё хочу спросить у этого дурачка: я должен извиняться за русский допинг перед Бё каким образом? Должен лыжи целовать? А крепления должен облизывать? Взасос их целовать? Снег есть при этом надо? А на коленях перед ним я должен ползать? За русский допинг, с которым мы сами разберёмся. Мне нужно ещё перед производителями губной помады и астматических аппаратов извиниться? И всё это по мнению чудака на букву М из норвежского издания.



Мне уделили так много внимания, может, просто в меня автор влюбился? Я ему, видимо, понравился как мужчина. Мне хотелось бы это понять», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.