Норвежский журналист раскритиковал Губерниева за поддержку россиян, попавшихся на допинге

Обозреватель норвежского издания Dagbladet Эстен Сэтер возмутился словами известного комментатора Дмитрия Губерниева. Всё началось с момента, когда Спортивный арбитражный суд в середине декабря 2020 года принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.



Вскоре после этого норвежский биатлонист Тарьей Бё предложил россиянам извиниться за былые преступления.



Губерниев отреагировал на слова Бё: «Тарьей, мы все должны извиниться? Кто? Где? Путин должен? Лавров? Занин? Трифанов? Должны ли мы извиниться перед всеми лёгочными специалистами, продавцами лекарств от астмы и торговцами бальзамов для губ? Братишка, ты скажи конкретно».



Далее норвежский обозреватель продолжил.

«Когда дело доходит до защиты интересов России, эта двухметровая физически крепкая телезвезда уже не так элегантна. Скорее, он просто начинает прикидываться пухленьким и глупым. Например, осенью 2015 года он раскритиковал бывшего президента Всемирного антидопингового агентства Дика Паунда, который представлял тогда первый отчёт ВАДА о мошенничестве со стороны России. Это прекрасно демонстрировало, насколько прогнили все главные российские виды спорта. Но Губерниев не сдавался и заявлял, что аргументы Паунда звучат для него неубедительно.

Защищал он и Ольгу Зайцеву по её делу о нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014. Но вообще только настоящий спортивный идиот-националист может так защищать своих героев», — написал Сэтер.



Затем обозреватель вспомнил об инциденте с массовым снятием юниорок Ханты-Мансийского автономного округа и юниоров Тюменской области с участия во всероссийских соревнованиях «Ижевская винтовка» сразу после прибытия допинг-офицеров РУСАДА. Напомним, соревнования проходили 24-27 декабря 2020 года в Чайковском у женщин, а у мужчин — 25-28 декабря в Ижевске.



«На самом деле эта ложь больше всего бьёт по самим россиянам. После того как осудили Зайцеву и Устюгова, русские потеряли золото в эстафете, а затем Россия проиграла и общий медальный зачёт. Место лучшей команды Олимпийских играх 2014 займёт Норвегия, и этой новости радовались за рубежом. Так и должно быть. Это прежде всего проблема самих россиян. И она не исчезнет от высмеивания Тарьея Бё», – заключил журналист.