Тренер сборной России оценил стрелковую подготовку российских биатлонисток перед ЧМ

Чемпион мира 2017 года в эстафете Алексей Волков, отвечающий за стрельбу в женской сборной России по биатлону, прокомментировал готовность подопечных к чемпионату мира, который пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.

«Особых проблем на данный момент нет ни у одной из спортсменок. Могу сказать, что все примерно в равном состоянии.

Главное, что было сделано, – уход от соревновательной скорости в более спокойное состояние для стрельбы, а далее уже с правильными наработанными моделями снова уйти в контактный режим. В первые дни в Словении были разбросы по мишени, но это связано с акклиматизацией на высоте.

Что касается подхода к рубежу, то здесь все будет зависеть только от личного состояния спортсменки. То есть, как она себя чувствовать и в каком состоянии будет сама трасса. Каждая знает свой оптимальный темп», — приводит слова Волкова «Р-Спорт».