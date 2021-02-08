Тренер сборной России оценил стрелковую подготовку российских биатлонисток перед ЧМ

Чемпион мира 2017 года в эстафете Алексей Волков, отвечающий за стрельбу в женской сборной России по биатлону, прокомментировал готовность подопечных к чемпионату мира, который пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.
«Особых проблем на данный момент нет ни у одной из спортсменок. Могу сказать, что все примерно в равном состоянии.
Главное, что было сделано, – уход от соревновательной скорости в более спокойное состояние для стрельбы, а далее уже с правильными наработанными моделями снова уйти в контактный режим. В первые дни в Словении были разбросы по мишени, но это связано с акклиматизацией на высоте.
Что касается подхода к рубежу, то здесь все будет зависеть только от личного состояния спортсменки. То есть, как она себя чувствовать и в каком состоянии будет сама трасса. Каждая знает свой оптимальный темп», — приводит слова Волкова «Р-Спорт».
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