Черезов дал совет сборной России, как выбрать состав на спринт на ЧМ по биатлону

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов рассказал, как, по его мнению, нужно отобрать спортсменов для заявки на спринт на чемпионат мира. По его мнению, для этого необходимо провести контрольную тренировку.

«У нас есть тренеры, которые видят спортсменов каждый день, знают их функциональное и психологическое состояние. У нас есть Гараничев, Бабиков, Халили. Сам не знаю, кого бы я поставил, будь я в тренерском штабе. Спринт — гонка скоростная, и должны бежать те, кто функционально себя хорошо чувствует.

Я думаю, что стоит провести контрольную тренировку, если тренеры сомневаются, кого ставить. У нас все равные ребята. Насколько я слышал, Гараничев побежит индивидуальную гонку. Женя бежал на чемпионате Европы, возможно, ему дадут отдохнуть спринт-пасьют. Или наоборот, если он себя лучше чувствует, то ему лучше дать спринт пробежать», — цитирует Черезова Sport24.

Чемпионат мира пройдёт в Поклюке (Словения) с 10 по 21 февраля.