Американская биатлонистка: чувствую предательство со стороны Бессеберга и Рёш

Американская биатлонистка Клэр Игэн отреагировала на письмо президента Международного союза биатлонистов Олле Далина, в котором тот извинился перед спортсменами за деятельность бывшего главы IBU Андерса Бессеберга и экс генерального секретаря организации Николь Рёш. Их обвинили в коррупции и сокрытии допинг-проб российских биатлонистов.
«Я чувствую предательство со стороны Андерса Бессеберга и Николь Рёш. Я благодарна новому президенту, который прислал письмо с извинениями от имени бывшего руководства. Хорошо, что новые руководители предпринимают такие шаги и стараются сделать всё, чтобы подобное не повторилось. Мы заслуживаем извинений», — приводит слова Игэн NRK.
На минувшей неделе стало известно, что Бессеберг может быть осуждён на срок до 10 лет по статье о коррупции.
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